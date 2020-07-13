F1一級方程式賽車周末在奧地利結束Styrian大獎賽，梅賽德斯車隊英國籍車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）對於法拉利車隊沒有一起對抗種族歧視相當不滿。

從非裔美國人社區發起的「黑人的命也是命（Black Lives Matter，簡稱BLM）」活動，呼籲大家關心種族歧視問題，這股風氣從美國延燒到歐洲，F1賽事中可以看到包括漢米爾頓等人穿上BLM黑T，並執行單膝跪下的致意，但漢米爾頓認為大家還是很不重視這個議題，抱怨道：「沒有其他車隊為種族歧視說些什麼，不過我們還是注意到紅牛車隊的技師單膝下跪致意，這真的很棒。」

漢米爾頓繼續說：「但你們看看法拉利車隊，有幾千人替他們工作，我根本沒聽過他們在這件事（BLM）有什麼回應來展現他們成為為重要議題發聲的責任，我們需要大家一起，為BLM採取行動。」

上周的奧地利大獎賽，法拉利車隊的摩納哥籍車手勒克萊爾（Charles Leclerc）、紅牛車隊荷蘭籍車手維斯塔潘（Max Verstappen）、愛快羅密歐車隊芬蘭籍車手雷克南（Kimi Raikkonen）和義大利籍車手喬維納奇（Antonio Giovinazzi）、艾法托利車隊俄羅斯車手柯維亞特（Daniil Kvyat）及麥拉倫車隊西班牙籍車手小塞恩斯（Carlos Sainz ）都有在賽前進行單膝下跪致意，昨天結束的Styrian大獎賽，勒克萊爾、維斯塔潘、雷克南及柯維亞特就沒做單膝下跪的動作。

(中時 )