振興3倍券15日起發放啟用，搭上振興列車，中台灣各百貨史無前例在暑假檔大推高於周年慶滿千送百的促銷，不但有業者將門檻甚至降到2千元，全台店王光三越台中店更是打出限時持券消費滿3千送1千的好康；唯多家業者回饋都有期限，想要把3倍券再放大。
新光三越於715起連續五天推出「三倍夠力HIGH」活動，持實體3倍券單筆消費滿3000再送1000，並聯手各大品牌，強力規劃逾10萬件超狂折扣精省商品，包括：最高翻3倍的「用三倍省三倍／雙倍」、指定商品半價折扣的「買一送一」、以及針對實體三倍券面額規劃1000、2000、3000超值商品組合的「千元型錄均一價專區」。
台中大遠百獨家推出「振興Coupon券」，即日起憑全館3000元發票，即可至10樓贈品處兌換「振興Coupon券」一本，裏頭有針對化妝品、男女童裝、美食小吃……等業種消費抵用，物超所值。
中友百貨規劃六重活動，全館消費最高滿3000元可獲得300元，再加點數2倍送、加會員獨享禮、加27折起優惠商品、再抽精品旅宿及家族點數1萬點豪禮抽，並與17家銀行合作推出刷卡滿額禮！
廣三SOGO7月15日至7月19日限時五天推出「振興再加碼」活動，持紙本振興3倍券，單筆消費滿2仟再加送200元商品禮券；另，15日起也在一樓廣場打造「鯨夏好嗨森！ 氣墊冒險樂園」打造內含空調設備的夏天新樂園。
大魯閣新時代購物中心從7月15日起展開為期26天的滿仟送佰活動，全館消費滿3000元送300元商品券＋300元娛樂券，卡友再加贈限量的100元購物金＋300元美食餐廳折抵券＋100元迪貝堡體驗券，整體合計一次送足價值1100元的抵用券。
(中時 )
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