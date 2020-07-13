前大法官許玉秀今日於立法院所召開「監察院人事案」公聽會上，針對立委發言一一回應並表示，關於監察院人事案，目前看來總統提名權太大了，也有黑箱作業的關係，過程中雖有遴選小組，但外界目前猜測，最後的名單和遴選小組的意見差異很大，這才是根本問題。

許玉秀回應，關於「監委彈劾辦曲棍球案檢察官事件」，此案還沒釐清，雙方還在指控對方偽造文書。另有關審判獨立自主，不應該是被拿來尊重，而是拿來要求的。因為憲法要求法官要有審判獨立的義務。而監委的黨派問題，這是形式上的，不是重要的地方。

許玉秀指出，監察院長被提名人陳菊在高雄市長任內，遭監院立案調查58案，未來一旦上任，又要如何自處？

東海大學法律系退休教授林騰鷂表示，現在監察院又跟國家人權委員會勾在一起。但坦白說，沒有人權會，人權也仍然受到保障，人權會根本就是可有可無的機關。

林騰鷂指出，依照人權會職權，現在的名單都不適當。且目前的走向將導致人權會權力過大，未來陳菊當選後，又可以隨意安插2個人當人權委員，這是違憲違法的。大法官過去已經解釋很多次，授權要明確，也不能轉授權，而現在要讓陳菊每年可以換2人當人權委員，這是非常錯誤的做法。

(中時 )