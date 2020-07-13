週一（7月13日）亞盤，美元指數維持跌勢，現報96.50附近；現貨黃金重回1800美元/盎司關卡 上方，目前位於1803.50美元/盎司左右。本周，投資者將迎來眾多經濟數據，美國CPI和有「恐怖數據」之稱的美國零售銷售數據最受關注。

歐洲央行、加拿大央行和日本央行本周將公佈利率決議，預計這些央行決議會引發市場波動。此外，本周繼續關注包括大陸和美國、中印、朝韓在內的地緣政治局勢，其中大陸和美國關係可能成為推動市場走勢的關鍵因素。

值得注意的是，本周美股將迎來美股會進入今年第二個財報季，其中銀行股們會是首批公佈財報的類股，目前來看市場情緒非常的正面，上週五摩根大通，高盛，花旗和富國銀行都漲勢不錯，但也有市場聲音警告，美股即將迎來12年以來最差的一個財報季。

本周關鍵數據較多，主要包括大陸和英國GDP、大陸進出口和貿易收支、美國工業生產、CPI、零售銷售等等。其大陸和美國國CPI和零售銷售數據最受關注。

凱投宏觀資深美國經濟學家Michael Pearce說，關於宏觀經濟數據，人們越來越擔心美國經濟復甦將在6月之後停滯不前。

他說道：「越來越多的指標表明，經濟復甦在6月底和7月初陷入停滯，部分原因是病毒感染捲土重來。很明顯，未來幾周病毒將有繼續無限制地蔓延的風險，推動經濟復甦出現倒退。」

台北時間週二20：30，美國將公佈6月消費者物價指數（CPI）數據。美國通脹數據表現對於美聯儲貨幣政策至關重要。假如美國通脹持續處於低位，那麼美聯儲可能繼續保持寬鬆貨幣政策。

媒體調查顯示，美國6月未季調CPI年率料增長0.6%，增幅高於前值0.1%；但核心CPI年率料自1.2%進一步降至1.1%。

台北時間週四20：30，美國將公佈6月零售銷售數據。美國零售銷售數據素有「恐怖數據」之稱，因其通常對金融市場有較大的影響，因此很可能對美元、黃金等資產走勢產生影響。

在5月大幅反彈之後，美國6月零售銷售增幅料大幅回落，表明美國經濟仍有很長一段漫長且顛簸的復甦之路要走。

媒體調查顯示，美國將公佈6月零售銷售月率料增長5.5%，增幅遠低於上月的17.7%。

美國最大家紡類零售商Bed Bath &Beyond上週三表示，截至5月底的財季銷售額暴跌近50%，在線銷售的強勁增長未能抵消門店因疫情關閉造成的損失。

本周需要關注的其它美國重要數據包括週三的6月工業生產、週四的初請失業金人數以及週五的6月營建許可和6月房屋開工。

上周，受到風險情緒的影響，近期一直「扮演避險角色」的美元兌大多數G-10貨幣下跌，並連續第二周走低，上周美元指數累計下跌0.5%，創下一個月來最大的單周跌幅。

美元過去幾周走勢艱難，因風險偏好有所改善，且技術出現「死叉」信號。過去三周，美元指數下跌了1%。Tempus公司負責交易的副總裁John Doyle表示，「我們認為美元扮演了避險的角色，且與風險的關聯性很強」。

針對本周的走勢，上週六FX168每週金融市場調查顯示，分析師和交易員對美元的前景看空情緒高漲。在接受FX168每週金融市場調查的交易員及分析師中，看空美元的比例達到60%。

原子資產管理（香港）有限公司週一預計本周美元走低，原因是美元指數周線延續第三周下跌，從各項指標系統來看空頭仍佔據主動，並顯著承壓於4MA下方表現弱勢，本周重點關注96位子支撐，若96被破恐有更大跌幅，謹慎看空！

FX168財經學院唐嘉俊預計本周美元將走低，原因是美元指數近期圍繞96-97區間反覆低位震盪，再新的上漲動能爆發前，預計美指弱勢依舊。

從技術面來看，美元的下跌引發了所謂的「死亡交叉」，即50日移動均線切入位低於200日移動均線切入位，這被視為下跌技術信號。

美國銀行分析師的統計顯示，自1980年以來，美元在九次出現死亡交叉後有八次出現跌勢。

美國銀行分析師稱：「美元在上一輪實際利率崩盤的時候相對穩定，但我們的技術策略師發現50日均線已經下穿200日均線，這就是所謂的死叉，這通常在未來數周內會帶來更加疲軟的美元。」

道明證券（TD Securities）的分析師最近下調了美元兌主要貨幣匯率的前景。他們預測，到明年年底，歐元/美元匯率將升至1.20，美元在各種指標上都被高估了10%至23%。

(中時電子報)