楊鎮浯縣長今（13）日視察點交作業，強調一定要做到好領、好用、好買、好消費，為在地經濟注入活水。（金寧鄉公所提供）

金門縣府在中央3倍券外，加碼推出的「1＋1振興券」17日起在各鄉鎮連3天發放，楊鎮浯縣長今（13）日視察點交作業，強調一定要做到好領、好用、好買、好消費，為在地經濟注入活水，帶來外溢及消費加乘效果，達到振興經濟的目標。

針對一些鄉親關注的議題，縣府也修正如下：

一、開放「無商業登記之設籍金門具營業（稅籍）登記業者」納入核銷請款申請對象，包含機場航空公司、民宿業者等。二、開放業者提供「負責人金融帳戶」，但應檢據主管機關之證明文件，如稅籍登記或商業登記。三、擴大適用範圍至私立補習班、安親班、計程車還有專門職業及技術人員自行執業者（如會計師、律師、建築師、醫師、牙醫師、中醫師）均可適用振興券。

另依《戶籍法》第48條規定，未於109年6月23日前辦理出生登記之新生兒、寄養而無3親等內親屬、未滿18歲獨居在金等少數多類型個案，為保障其領取權益，只要是在發放名冊中且未經領取者，皆可於109年7月29日至31日至設籍鄉鎮公所檢據請領，並得代領3親等內親屬未領取份額。

縣府說明，代領人與委託人為同戶籍之3親等親屬，只需攜帶代領者之身分證及私章；若委託與代領者非同戶籍者，縣府採預先發放、事後審查辦理；建議攜帶戶口名簿影本或委託人身分證影本現場佐證，可以縮短排隊時間，讓領取流程更順暢。

金門全縣設籍14萬餘人，每人可以2000元購買振興券，縣府再加碼給2000元，這是金門在中央3倍券之外，推出全國唯一「限定版」，讓鄉親享有雙重優惠的措施，7月17日至7月19日在42個處所發放。

(中時 )