行政院長蘇貞昌今天上午在表揚警察防疫尖兵的場合，重砲批判近來槍擊、砍人治安事件頻傳。警政署下午回應指出，為維護治安，今年迄今已實施2波全國同步掃黑專案及肅槍專案，共查獲166名治平目標、逮捕成員1185人、制式槍枝5枝、非制式槍枝196枝及槍械改造場所30處等，針對幫派分子及其「堂口」、「依附寄生行業」、治安熱點、易發生槍擊案件顧慮場(處)所，進行全國大規模專案臨檢、掃蕩，壓制幫派氣焰。

針對近期國內發生數起槍擊與舞廳持刀殺人案件，為能讓民眾「安居樂業」，警政署已通令各縣市警察局加強治安維護作為，包括：針對非法槍械、賭博犯罪、聚眾鬧事等案件即刻檢肅到案。

另外，立即針對轄內舞廳、夜店、飲酒店等易滋事場所規劃一天多次密集性掃蕩臨檢，並於臨檢處所周邊路段執行路檢盤查。

此外，隨時注意轄區治安狀況，如掌握可能之違法事端、報復、尋仇等情事，要立即檢肅依法究辦並加以約束，避免衍生後續衝突發生。

(中時 )