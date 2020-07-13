LINE今（13）日舉辦LINE CONVERGE 2020年度記者會，除了公布LINE與均一教育平台的公益合作計畫、LINE MUSIC、購物、貼圖、官方帳號等業務的下一步佈局，針對即時通訊服務LINE本身也公布了將優化主頁、錢包頁面的計畫。此外透過會後採訪確認，目前僅在LINE Android平台推出了聊天室分類功能，已確定會在iOS平台也推出，唯目前尚無法確認推出的時間點，還請用戶期待。

LINE台灣 服務企劃部資深總監 林慶達在LINE CONVERGE 2020年度記者會的會後採訪中確認，目前在LINE Android平台中，存在於實驗室（LINE Labs）中的隱藏功能（使用者需要自行開啟，才會啟用）「聊天室分類」，是LINE用來衡量新功能的一個工具。經由跟LINE總部的確認，已經可以肯定這項功能未來也會在iOS平台推出。不過目前還無法確定上線時間點。

目前，在Android平台的LINE Labs中推出的「聊天室分類」，啟用後會激所有LINE訊息以「全部」、「好友」、「群組」、「官方帳號」的頁面進行分類。可以分類檢視不同種類的LINE訊息，功能性上非常實用；也是暫時緩解加入LINE社群中訊息突然暴增的方法之一。

除此之外，加入LINE社群中訊息突然暴增（因為社群人數上限可達5000人，訊息量十分驚人）。LINE今日也回應對此已經收到不少使用者的回饋，將進一步研擬相關方法來解決。

(科技)