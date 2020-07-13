北市市場處整頓長期占用民生西路45巷道西側的無證攤商，公告搬遷日期將至。（北市市場處提供／譚宇哲台北傳真）

北市市場處人員至民生西路45巷發宣導單。（北市市場處提供／譚宇哲台北傳真）

台北捷運公司將於7月15日啟動捷運雙連站旁的線型公園改造工程，市府將一併整頓長期占用民生西路45巷道西側的無證攤商，公告搬遷期限將至，當地攤商自治會14日上午將舉辦陳抗活動，揚言要向副市長黃珊珊陳情，傳達拒絕搬遷訴求，北市市場處表示，15日仍不配合搬遷的攤商，將依法開罰1200元。

北市市場處攤販科長張至銘指出，民生西路45巷約200個攤商長期占據兩側道路，不僅阻礙施工，也讓防火巷寬度不足3.5公尺，為維持消防安全，市府採單邊設攤方式將西側攤商整併至東側，部分攤商則輔導至其他合法設攤場所。

張至銘說，日前原已通知攤商7月1日前搬遷，考量攤販希能有多一點時間整頓，配合北捷施工日期，通知西側攤商於7月15日前搬遷，且須留下3.5公尺道路淨寬才能設攤，不配合的攤商將依法開罰1200元。

雙連市集自治會籌備會召集人林彥伶表示，雙連商圈自救會已合法成立雙連市集自治會，14日將在捷運雙連站2號出口舉辦「Don’t say goodbye」活動，串聯上百攤商傳達拒絕搬遷訴求，並邀請黃珊珊和民眾一起到場感受市集特色、傾聽攤商聲音。

林彥伶說，攤商沒有一定要抗爭，也願意配合讓出3.5米消防通道、願意納管，希望市府有落日條款，讓配合施工搬走的攤商回來擺攤，否則自治會將繼續抗爭，「給弱勢長輩們一條路走，我們慢慢改進，也可以變特色市集內的老文青！」

(中時 )