香港新冠肺炎疫情反彈，昨日（12日）新增38宗確診個案，當中30宗屬本土感染，17宗源頭不明，另有逾20宗初步確診個案，香港累計確診個案已增至1470宗。香港年度大型書展延期。

多個群組續有新增患者，包括彬記、新發、莎莎群組等，德望學校再有學生感染，其同住家人及外傭更全部中招，香港衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認，香港疫情已經比3月時更嚴峻，有一點失控的跡象。

疫情持續，香港衛生防護中心過去14天「曾有確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單」，以黃大仙區所佔的數目最多，涉及72宗個案；其次是沙田區，佔20宗個案。

另一方面，香港貿易發展局今宣布，與港府商討後，決定將原定本月15至21日舉行的書展、以及其餘3個同期舉行的香港運動消閒博覽（7月15至21日）、教育及職業博覽（7月16至19日）、創業日（7月16及17日）都將延期。

與香港臨近的澳門也啟動新措施，今日（13日）中午12時起，所有乘搭港珠澳大橋穿梭巴士由香港入境澳門的乘客，必須出示7天內的新型冠狀病毒核酸檢測陰性證明。

中心表示，措施是為了保障港珠澳大橋穿梭巴士同車乘客及工作人員的安全。

(旺報 )