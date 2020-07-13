牛結節疹疫情在金門有擴散的跡象，農委會主委陳吉仲13日指出，現階段最重要的任務為疫情不能擴散至台灣本島，因此，將全面針對金門到台灣的運輸工具、航空、船隻等進行防疫消毒，也將在金門全縣進行病媒蚊的撲滅防疫工程，全面防堵疫情發生並減少傳遞與擴散的風險。

由於金門牛結節疹疫情愈發嚴峻並有擴散現象，農委會13日召開「牛結節疹疫災緊急應變小組」會議，跨部會請交通部、衛福部、財政部、海委會、環保署、國防部及各縣市政府協助防堵疫情的相關工作，會後，陳吉仲召開記者會說明。

陳吉仲強調，牛結節疹不是人畜共通的疫病，只有活體會傳染疫病，因此加工食品安全沒有問題。金門牛隻及其生鮮、冷凍、冷藏牛肉，目前全都禁止輸往台灣及其他離島，以避免病疫傳遞的風險。而符合經農委會公告加熱條件的牛肉乾等則不受影響。

應變小組指出，牛結節疹疫的病毒主要是由蚊子、刺蠅等傳播，傳播力是每周7.5公里的速度，潛伏期長達28天，發病率是10%到20％。目前金門牛結節疹疫情的最新狀況是，已撲殺焚化82頭染病牛隻，還有140頭待撲殺焚化的牛隻。

陳吉仲強調，為防萬一，應變小組也超前佈署，請環保署盤點現有的焚化爐，做好最好的準備、最壞的打算，並全面防堵疫情發生及傳遞。

應變小組強調，牛結節疹不是人畜共通傳染病，所以不會傳染給人，目前各地方政府也持續加強養牛場訪視工作，屠宰場也會落實執行屠前屠後檢查。

(工商 )