立法院臨時會本周五（17日）要行使監察院人事案同意權投票，然而立法院今（13）日起維安高戒備升級，院外擴大架設拒馬和圍欄，國民黨團今天抨擊，蔡政府為了一位不適合擔任監察院長的陳菊，不惜把立法院周圍以層層拒馬阻隔，更派出員警在院內長廊上佈署「監視哨」，監視藍委一舉一動，並隨時回報。國民黨團堅對反對陳菊等人的人事同意案，也期待綠委摸著良心，投下反對票，不要站在人民的對立面。

國民黨團總召林為洲表示，為了一位不適任擔任監察院長的陳菊，蔡政府命警政署在立法院周邊架設層層拒馬，宛如「立院監獄」。外圍基層員警監控可能聚集的抗議群眾，院內保六總隊駐警也不遑多讓，除了各崗哨加派雙哨，白天更在院內長廊頂上，加派「監視哨」，由上而下監控國民黨立委進出動線，並立即回報。

林為洲質疑，真的有必要這樣嗎？如果今天蔡英文提出適當的院長、監委人選，或者是履行民進黨過去一貫主張廢考監的理念，今天立院周邊還會再次上演「拒馬大展」嗎？林為洲感嘆地指出，擔任3屆立委，從未看過長廊頂上設置警員監控，還通報國民黨立委「行跡路線」，難道蔡政府為了要以「大菊為重」，越是爭議越是要提名？連溝通都懶得做，不惜與民意對抗？

國民黨團首席副書記長林奕華表示，立法院不是全國最高民意機關嗎？怎麼現在搞成戒嚴？拒馬一層又一層架設，這是蔡政府阻擋民意的意思嗎？民進黨不總是琅琅上口的「開放的立法院」、「人民的立法院」，怎麼為了陳菊，變成「戒嚴的立法院」？在院內文化走廊上方設置「監視哨」不夠，又在靠青島東路的長廊也設置，林奕華抨擊蔡政府，院外已經3層拒馬層層封鎖，院內還要設置「監視哨」監控國民黨立委和助理行蹤，這是搞戒嚴嗎？

內政委員會召委陳玉珍表示，蔡英文不是曾經說過，執政的民進黨政府，是最會溝通的政府嗎？結果，所謂的溝通，就是築高牆、架拒馬？警方在長廊頂上設置「監視哨」，這是要反空降？還是狙擊手？還是漢光演習的一部分？陳玉珍提醒立法院長游錫堃，立法院不是總統府的轄下機關，不要作賤自己，變成橡皮圖章，派警察、拒馬把自己圍起來，難道這就是你一生奉行的「民主價值」嗎？

藍委葉毓蘭表示，警政署派基層員警在長廊頂上，監控國民黨立委在院內行蹤，但有曾想過在沒有女兒牆、室外高溫達38度以上，雖有遮陽傘、椅子，但長時間下來，難保員警不會熱到頭昏腦脹，一個恍神從上摔下來嗎？有必要這樣監控國民黨立委嗎？有必要這樣不顧員警安危嗎？

(工商 )