歡慶國民飲料「黑松沙士」70周年！黑松公司今（13日）宣布，將推出重量級「黑松沙士70週年限量復刻罐禮盒」，除了有經典50年代的黑松沙士，還有Tomica聯名黑松沙士小車，全台限量3萬組，售完為止，還有機會獲得9999純金的黑松沙士小車，該款禮盒預計7/29在7-ELEVEN獨家上市販售，預估又將掀起一波收藏搶購熱潮！

黑松表示，黑松沙士以獨特的口感擄獲消費者的心，推出70年來已賣出10.5億瓶，長期攻占在地碳酸飲料市場第一，位居國民飲料不敗地位，為紀念70周年，今年特別推出「黑松沙士70週年限量復刻罐禮盒」，內含330ml黑松沙士復刻罐3罐，以及Tomica聯名小車乙輛，連外包裝跟Logo都有特殊設計及意義。

據黑松介紹，黑松沙士復刻罐是以1950年上市第一瓶瓶標，作為設計出發點，除了保留過去品牌顏色、品名與產品外，更融合代表黑松的「針葉松枝」圖樣與現代美感之設計，翻玩復刻版沙士包裝；另，罐身上出現的「進馨汽水有限公司」則是黑松於50年代之公司名稱，地址也是1937年興建的黑松台北廠舊址（現為微風廣場），再加上金黃色的亮面字跡，集合了黑松沙士的珍貴紀錄。

此外，黑松指出，Tomica黑松沙士小車去年在「2019年多美小車展」一上市就秒殺，是兩大品牌首次推出的跨界聯名小車，當時即引爆收藏家搶購熱潮，此次也因應廣大網友的敲碗，70周年禮盒限量再推出聯名小車，超值組合未上市就被問翻。

黑松表示，為回饋消費者，這次品牌加碼抽獎活動，凡購買禮盒一組即享有雙重抽獎的機會，包括：一、「金喜獎」買禮盒就有機會獲得價值超過7萬元的限量黃金版9999純金黑松沙士小車，共有3組機會；二、「70獎」拍照上傳復刻罐照片即可再抽「黑松沙士x春池玻璃之復刻玻璃杯」，詳情可鎖定黑松沙士官方FB粉絲團。

(工商 )