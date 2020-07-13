adidas攜手NBA爵士明星後衛米契爾(Donovan Mitchell)與MARVEL，推出球迷們引頸期盼的第二代聯名戰靴「D.O.N. Issue #2」。米契爾以其超過2公尺臂展及優異橫向移動速度擁有「蜘蛛人」綽號，第2代簽名鞋便以蜘蛛人專屬超能力「蜘蛛感應(Spidey-Sense)」為靈感，將搶眼螢光配色搭配多層次拼接鞋面，並用蜘蛛人元素貫穿鞋身細節，穿上後猶如米契爾和蜘蛛人般，擁有無與倫比的敏銳反應和運動能力，威風橫掃球場！

adidas D.O.N. Issue #2首發配色「Spidey Sense」以螢光綠為主色調，搭配亮眼紅與薄荷綠兩色點綴鞋面；鞋款設計蘊含蜘蛛人元素與美式漫畫風格，鞋舌延伸處繡上「SPIDEY」 、「SENSE!」字樣，並於內側畫上蜘蛛人塗鴉圖像，猶如承襲蜘蛛人靈敏感官與超強反射能力，更凸顯聯名鞋款的獨一無二。

鞋側以鋸齒線條展現蜘蛛感應的帥氣視覺張力，專屬米契爾的蜘蛛標誌則印於鞋後跟，而美式漫畫內的常見用語「BOOM」、「POW！」、「SCREECH」也巧妙融入半透明大底，令整體設計更加豐富，無論場上場下皆能成為眾人目光的焦點。

米契爾的第二代聯名戰靴「D.O.N. Issue #2」。(adidas提供)

adidas D.O.N. Issue #2搭載Bounce中底科技，提供適度緩震與穩定性，給予擅長全力切入和旱地拔蔥的球員絕佳支撐與保護；鞋身採用多層次拼接鞋面，以工藝式網布鞋頭搭配內外側皮革與透氣網布，提升整體透氣與豐富度；大底使用米契爾專屬的蜘蛛網紋路大底，打造出色的抓地力與耐磨性，更助力球員展現猶如米契爾般洞悉全場的進攻能力與靈敏反應。

adidas同步揭曉一系列米契爾聯名服飾，無袖連帽背心推出經典紅、黑兩色，猶如蜘蛛人自製戰衣，下擺縮口設計拉長整體身形比例，搭配同款棉質短褲，呈現簡約隨興的潮酷穿搭，短袖T-shirt則加碼推出綠色款，全系列皆綴以米契爾專屬蜘蛛標誌，充分展現聯名識別度。

(中時 )