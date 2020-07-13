白沙屯媽祖進香團最可愛的信徒羅小妹驚喜現身隊伍了！來自花蓮的6歲羅小妹，因患病2年內第4度開刀，日前才為祈求手術順利而跟隨白沙屯媽祖引來眾人焦點。11日順利完成手術後，昨(12日)又再度現身回鑾隊伍啦！羅小妹舅舅也發文跟信徒分享，讓大家路上遇到可以跟她說聲加油！更說是小妹妹盧了2天，要親自感謝媽祖保佑手術成功，最後才答應讓她送媽祖回家的。

原來羅小妹非常感謝從媽祖那得來的安定力量，讓她克服手術的緊張，出院後還一直盧著舅舅跟媽媽帶她走完最後的一段進香旅程，最後媽媽和舅舅堅持不下，陪她搭了9小時的火車，從花蓮到台中，趕上回鑾的隊伍。

再度現身隊伍，羅小妹依然笑容滿面，雖然耳後仍貼著紗布，但她卻不減活力，雖然回鑾路上天氣炎熱，她年紀雖小卻堅持到最後，羅小妹的媽媽牽著她的手，一起走完了全程，沿途看見她的信眾也紛紛跟她合照，大家都抵擋不了笑容可愛的羅小妹。

據了解，羅小妹去年左耳因不明原因罹患蜂窩性組織炎，讓年僅6歲的羅小妹在2年內動了4次手術，在第4次手術前舅舅帶著她，徒步跟隨白屯沙媽祖進香到北港朝天宮，背上背著的牌子寫著「祈求媽祖保佑我手術順利，勇往直前」，人小志氣高，可愛模樣意外成為討論焦點，也吸引眾多信眾為她祈福。

(中時電子報)