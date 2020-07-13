A quick exercise in recoloring the #SimoneBiles Vogue cover. The left is the original; the right is my edit.



I love seeing the beautiful ways our skin captures light emphasized in photos. Accentuating the vibrancy of our hues also contributes to a powerful visual story. pic.twitter.com/4v09BS7G0y — David L. Morgan (@DavidLeonMorgan) July 11, 2020

This @Simone_Biles shoot was great but again, I’m disappointed at how many professional photographers don’t know how to treat dark skin. These edits took less than 10 mins to color correct. #VOGUE pic.twitter.com/qVr1mwQOCi — Nowlen Webb (@NowlenWebb) July 10, 2020

美國體操天后拜爾斯(Simone Biles)登上時尚雜誌《Vogue》，露出結實健壯的背肌。粉絲很高興她成為封面人物，但有人認為拍攝的膚色並不正確。主要是光影的問題，讓拜爾斯的膚色顯得很「黯淡」而缺乏層次。

黑皮膚的人即使膚色很深，在有充足光源的情況下，看起來不是完全漆黑，這點在NBA球場得到證實。大燈照射讓球員的面部特徵清晰，肌肉也顯得具有層次與活力，這是黑皮膚應該呈現在鏡頭前的顏色。

Vox網站的一篇評論指出，早年美國剛出現彩色影片時，使用白人女性照片做為校色參考。對比過高的校色則讓非裔民族的眼睛和牙齒異常地白，膚色又像黑炭一樣。即使在現代的攝影鏡頭，電腦也比較不擅長辨認黑人面孔，這是物理上的限制。

這類問題由於牽涉種族膚色，具有非常大的爭議，到底黑皮膚的人在鏡頭下和照片中該是什麼顏色，還是交由他們自己決定最好吧！因此外界認為《Vogue》應該雇用黑人攝影師來處理，流行天后碧昂絲(Beyonce)兩年前就自行雇用黑人攝影師，成為《Vogue》史上首次由黑人攝影師拍攝的封面。

(中時電子報)