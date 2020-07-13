《國際政治》波蘭總統大選 現任總統贏得連任 15:232020/07/13 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 波蘭選委會周一宣布，根據逾99%投票所的開票結果，波蘭現任總統杜達（Andrzej Duda）已經贏得連任，剩下尚未開出的選票不太可能改變最終結果。 根據第二輪投票的最新計票結果，杜達得票率為51.21%，在野黨候選人特扎斯科夫斯基（Rafal Trzaskowski）得票率為48.79%，雙方得票差距約為50萬票。 此次波蘭大選的投票率達到68.12%，幾乎改寫新高。波蘭選委會表示尚不確定何時宣布完整的官方開票結果，因包括海外等部分投開票所尚未呈報官方計票結果。 (時報資訊) #波蘭 #現任總統 #贏得 #連任 #選委會 也許您會感興趣 財經熱門新聞 散戶小心！衝13000點…凶兆？驚爆台股下波屠殺時間 - 財經 抓到了！最狂妖股遭殺 驚爆某大戶倒貨X億 - 財經 散戶注意！盤前掛單就漲停 專家爆大戶2大陰謀 - 財經 川普公開戴口罩 美國疫情不妙！ - 財經要聞 - 工商時報 數據驚人！台積電靠「張忠謀神話」躍升晶圓龍頭 死敵緊跟上 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。