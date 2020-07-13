波蘭選委會周一宣布，根據逾99%投票所的開票結果，波蘭現任總統杜達（Andrzej Duda）已經贏得連任，剩下尚未開出的選票不太可能改變最終結果。

根據第二輪投票的最新計票結果，杜達得票率為51.21%，在野黨候選人特扎斯科夫斯基（Rafal Trzaskowski）得票率為48.79%，雙方得票差距約為50萬票。

此次波蘭大選的投票率達到68.12%，幾乎改寫新高。波蘭選委會表示尚不確定何時宣布完整的官方開票結果，因包括海外等部分投開票所尚未呈報官方計票結果。

(時報資訊)