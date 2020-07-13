炎炎夏日，近日氣溫屢屢飆破35度以上，遠傳friDay影音要陪孩子在家涼爽FUN暑假！根據遠傳friDay影音分析顯示，每年7月到8月期間，動漫和親子影劇都是主要收視片類，今年特別推出親子館網羅幼童最愛的卡通，以及最受歡迎的動漫馬拉松24小時直播活動，讓大小朋友都看得開心。

親子館首度開張 遠傳friDay影音選片最安心

考量到每年暑假期間親子系列影劇收視攀升，較平常月份成長15%，遠傳friDay影音親子館在今年暑假首度開館，精選夢工廠音樂動畫片、動物系列電影、寓教於樂的知識型影劇，還有齊全的名偵探柯南系列電影、以及迪士尼動畫電影，幫父母選片，陪孩子一起放暑假！

親子館強檔片包含夢工廠2016年賣座音樂動畫片續集《魔髮精靈唱遊世界Trolls World Tour》，由安娜坎卓克和賈斯汀回歸配音，畢書盡再度參與中文版配音；以及家長的暑假法寶，如《汪汪隊立大功》、《寶可夢超級願望》、《Super Wings》、《Poli波力》，和男孩最愛的恐龍動物與機器人系列，如《機甲英雄 機鬥勇者》、《旋風戰車隊第3季》、《馴龍高手》；快樂趣味學習類有《科學偵探團》、《桌遊新樂園》、《植物科學知識家》；假期大放電類別則有《YOYO點點名》、《哈囉！小小運動家》等。

暑假首日重頭戲 24小時動漫馬拉松 免註冊即可觀看

7/15(三)暑假第一天，下午2點到隔日下午2點，遠傳friDay影音給你24小時的動漫馬拉松直播，隨時都有片可看，只要到遠傳friDay影音首頁，點進「TV直播」，免註冊即可觀看，跟播新番、人氣動漫、親子類別一次滿足，可以挑選喜愛動漫類別的時段，別忘了每30分鐘也要讓眼睛休息一下。

7/15午夜12點前的闔家觀賞和開播強檔系列，包含日本同步跟播的《Re：從零開始的異世界生活第2季》、熱門動漫《鬼滅之刃》、《新版獵人》、和《工作細胞》；午夜12點到早上6點的深夜動漫趣時段，也包含跟播動漫《食戟之靈 豪之皿》、《富豪刑警Balance： UNLIMITED》、《籃球少年王》、以及熱門動漫《進擊的巨人》和《我的英雄學院S4》；早上6點到下午2點親子早鳥時段，就讓《我們這一家》、《櫻桃小丸子》和《蠟筆小新》等耳熟能詳的動漫陪全家人一起吃早午餐。

遠傳friDay影音會員獨享 FUN暑假好開心

遠傳friDay影音同場加映「我的動漫學園」三大好康。即日起至7/31，購買90天儲值方案，加碼贈肯德基現金券100元。8/10前，夢工廠25週年指定單片更只要銅板價，包含《壞壞萌雪怪》、《馴龍高手》、《功夫熊貓》、以及《馬達加斯加》系列動畫電影，通通只要10元。8/31於遠傳friDay影音官網購買自動續租3期、或儲值型任一方案，還可參加抽獎，有機會把限定動漫週邊、或飛利浦家庭劇院SOUND BAR(市價4,990元)帶回家，看動漫直播不過癮，就到動漫分類專區把線上集數一次看到飽。

遠傳friDay音樂也同步精選熱門動畫電影《Hello World》、動漫《鬼滅之刃》、《籃球少年王》等，以及大小朋友都熱愛的經典《櫻桃小丸子》和《蠟筆小新》主題曲。此外，遠傳friDay影音會員於 9/30前，輸入優惠代碼【friday0650】，即享EZTABLE簡單桌線上訂位優惠，預付滿500元折50元。

(科技)