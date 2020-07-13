新冠肺炎疫情又起？美國連日刷新單日確診紀錄，且死亡人數有攀升趨勢，總統川普終於屈服在壓力之下，日前首度在公開場合配戴口罩。聯準會官員也無奈表示，美國經濟成長的關鍵就在於「戴好口罩」。

美國包含德州在內的幾個州近來新冠肺炎病例數飆升，引發外界擔憂，如果重啟經濟封鎖措施，消費者因而減少支出，那麼5月開始的經濟復甦恐面臨難關。

外媒報導，美國達拉斯聯邦儲備銀行總裁Robert Steven Kaplan表示，儘管目前美國政府實施的貨幣政策和財政措施有助於經濟，但他認為，更重要的經濟政策就是要讓美國民眾好好戴上口罩，並徹底執行醫療健保協議，如果做得好，美國經濟將更快復甦。

投資銀行高盛（Goldman Sachs）日前也提出，若能強制全美人民戴口罩，不但可減緩病毒擴散，且無須再實施封鎖遏止疫情，讓美國經濟免於1兆美元的損失。

(中時電子報)