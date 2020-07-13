無懼美二波疫情升級隱憂，在中美景氣持續回溫，不斷釋出利多政策，全球股市持續攀高。富達投信表示，根據統計，近一周整體股票基金轉為買超於62億美元，又以南北向資金湧向港陸股分居冠亞軍、全球股票型基金第三。港陸股基金近周大吸金原因，富達投信指出，主受大陸景氣持續回溫、中概股回流香港上市速度加快以及從Q2來已有逾70檔新募股票基金共380億人民幣資金，將陸續投入股市。此外，恆指公司計畫推出港版科技主題指數+外資與在地券商上調手機、汽車產業目標價等激勵。

富達投信表示，雖然法人持有A股變得較為保守，比重約為87％，略低於5年平均90％，然A股融資餘額高達1.3兆人民幣，創2015年9月以來最高，近數個月來，新增證券開戶人數逐漸增加，回溫到6個月平均。 就各類股中，富達投信指出，又以科技股買超26.7億美元，創2018年3月以來新高；由於第二波疫情再起、新冠肺炎藥物與種疫苗開始進行臨床實驗等正面消息，帶動醫療生技類股，使得醫療、生技股已連續2周，買超7.3億美元，居產業基金買超第二。

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