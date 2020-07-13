傳德國外交部近期因中國壓力，將官方網站的中華民國國旗撤下；德國在台協會今天澄清，因中國壓力而撤下國旗的說法是不對的，那個欄位從來沒有置放中華民國國旗。

傳德國因中國壓力將台灣的國旗自德國外交部官方網站上撤下，留下一欄空白，在10日的德國聯邦記者會上，德國記者對此問題緊追不捨。德國外交部對此強調，這是「一個中國」原則。

德國在台協會中午接受中央社訪問時澄清，這名在德國聯邦記者會上提問的記者並不了解實際情況，因為德國外交部的網站上從未出現過中華民國國旗，外界提到德國因中國壓力、一中原則下拿掉國旗的說法是不對的。

德國在台協會指出，中華民國的圖片欄位呈現空白的原因，是因為德國外交部將網站委外管理，在技術處理上會比較慢，未來希望可置放台灣指標性的景致。德國在台協會也強調，他們的作法與美國一樣，並未置放台灣的國旗。

(中時電子報)