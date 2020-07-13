德國外交部官網在各國國情介紹中，中華民國國旗竟消失，德國外交部副發言人布洛伊爾（Rainer Breul）稱，這是「一個中國」原則。對此，我外交部表示無法接受，已指示駐德國代表處立即向德國外交部溝通，嚴正說明我國立場。而德國此舉也引發台灣網友不滿，感嘆口罩外交大失敗！

德國外交部官網在各國國情介紹中，悄悄將中華民國國旗移走，留下一欄空白。布洛伊爾表示，這是「一個中國」原則，因台灣地位特殊，台灣不是德國所承認的國家，在介紹世界的區域時，和有邦交的國家做區別。

我外交部發言人歐江安表示，德國外交部以其「一中政策」為由，未能將我國旗展現在介紹臺灣的頁面，外交部對這樣的差異做法無法接受，因介紹台灣的網頁與其他國家或地區呈現方式不一致，只會對各國的民眾造成沒必要的誤會，希望德方能以更衡平、一致的方式，妥善調整德國外交部的網頁設計，避免造成具有歧視性的誤會。

此事也在PTT引發熱議，網友忍不住酸說，「捐口罩的成果」「真的是太有趣，有一堆人真的認為靠口罩就能建交」「口罩只能幫助那些人民，建交不可能，不用在那邊酸外交失敗」「德國納粹」「Taiwan can help」「World cant help Taiwan.」「可悲啊」。

(中時電子報)