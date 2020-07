德國外交部官網在各國國情介紹中,中華民國國旗竟消失,德國外交部副發言人布洛伊爾(Rainer Breul)稱,這是「一個中國」原則。對此,我外交部表示無法接受,已指示駐德國代表處立即向德國外交部溝通,嚴正說明我國立場。而德國此舉也引發台灣網友不滿,感嘆口罩外交大失敗!

德國外交部官網在各國國情介紹中,悄悄將中華民國國旗移走,留下一欄空白。布洛伊爾表示,這是「一個中國」原則,因台灣地位特殊,台灣不是德國所承認的國家,在介紹世界的區域時,和有邦交的國家做區別。

我外交部發言人歐江安表示,德國外交部以其「一中政策」為由,未能將我國旗展現在介紹臺灣的頁面,外交部對這樣的差異做法無法接受,因介紹台灣的網頁與其他國家或地區呈現方式不一致,只會對各國的民眾造成沒必要的誤會,希望德方能以更衡平、一致的方式,妥善調整德國外交部的網頁設計,避免造成具有歧視性的誤會。

此事也在PTT引發熱議,網友忍不住酸說,「捐口罩的成果」「真的是太有趣,有一堆人真的認為靠口罩就能建交」「口罩只能幫助那些人民,建交不可能,不用在那邊酸外交失敗」「德國納粹」「Taiwan can help」「World cant help Taiwan.」「可悲啊」。

(中時電子報)