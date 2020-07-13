「超藝術。好食空間」不但提供美味可口的義法料理，並結合現場樂師演奏，更有許多銅雕等藝術品，營造出歡樂、溫馨的聚餐空間。（馮惠宜攝）

高中學爵士鋼琴、大學留日學音樂後製的洪胤翔（左），在父親支持下催生出「超藝術。好食空間」。（馮惠宜攝）

美食與藝術的結合可以如何發揮？後疫情時代餐飲生態丕變，宴會聚餐、喜宴轉向百人以下的餐廳，新近開幕的「超藝術。好食空間」，不但提供高CP值的義法料理，還特別請樂師現場演奏，並結合藝廊，開幕後意外接到多場扶輪社、訂婚宴等私人包場，客人反應50位座席剛剛好，尤其有樂師演奏還加值不加價。

「超藝術。好食空間」位於台中人氣最旺的草悟道商圈綠園道第一排，4層樓營業空間，一樓提供外帶的麵包、飲料與甜點，二樓為音樂餐廳每天午、晚餐都有樂師現場演奏，三、四樓則為藝廊定期舉辦藝術展覽；複合式的經營背後是其實與37歲老闆洪胤翔成長背景有關。

高中學爵士鋼琴、大學留日學音樂後製的洪胤翔，熱愛音樂，出社會後一直擔任婦嬰品牌業務，因著喜歡與人互動以及熱愛音樂，他一直想開一家能提供美食的音樂藝術空間，用美食為生活忙碌緊張的現代人帶來愉悅，以音樂陶治心靈，在父親支持下，終於催生出「超藝術。好食空間」。

這家餐廳匯聚洪胤翔的夢想，特別以類似餐酒館的義法料理做為餐飲基石，主廚選材新鮮天然食材變化出：雞肉凱撒沙拉、澎湃海鮮沙拉、蕃茄海鮮義大利麵、三杯中卷貝殼麵等數十道料理，不但美味可口，CP值超高。

值得一提的是，二樓的餐飲空間坐席約為50位，還設有兩間包廂，在餐點高CP值，音響設備佳以及樂師演奏不加價的加值服務下，「超藝術。好食空間」開幕以來，已有不少社團、家族包場聚餐。

店名：「超藝術。好食空間」

地址：台中市西區中興街279號

電話：04-23258080

每周一公休

(中時 )