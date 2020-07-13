新冠肺炎疫情期間屢爆勞資爭議，北市勞動局推出首波勞動教育系列課程即爆滿，因此加碼推出第2波，15日開放線上報名。（北市勞動局提供／張穎齊台北傳真）

新冠肺炎疫情期間，重挫百業，引發許多無薪假、大量解僱等勞資爭議，北市勞動局為此開辦了勞動教育課程，讓勞工習得如何維護自身權益，首波推出的「勞基法爭點課程」已爆滿，15日將開放第2波報名活動，共計15門課程，歡迎民眾踴躍報名。

勞動局表示，6月初開放首波「勞動基準法之爭點–理論與實務最新動向」系列研習會，本月3日起連續7周舉辦7個主題、21個子題課程，探討工資、特別休假、勞動契約終止、職業災害、勞動派遣等，即引發報炸性學習潮，場場爆滿，但仍會有民眾臨時取消，所以還是歡迎有興趣的民眾撥空留意。

為滿足民眾「防疫不停學」需求，勞動局加碼推出第2波勞動事務學院課程，15日上午9時開放報名，會在8至11月陸續登場，課程內容分為「勞動條件及相關法令」、「勞資爭議處理」及「職場安全防護」3大主題。

勞動局說，除有大家最關心的工時、工資、休假等議題外，還有最新法令介紹，例如《勞動事件法》的調解制度、疫病危機對勞動市場影響與對策等，凡台市民、工作地位於北市的工會組織及事業單位勞工，均可報名參加；另10、11月課程預計於9月17日開放報名，請民眾掌握報名時間，可至勞動局官網選擇課程並線上報名。

(中時 )