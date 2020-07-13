櫃買中心創櫃板再添生力軍，怡和國際股份有限公司(7590)7月13日透過創櫃板辦理登錄成功。

怡和國際公司專營設備分期、太陽能設備租賃、車輛租賃，並於106年成立100%子公司「怡和國際能源股份有限公司」，主要業務為電廠規劃設計和建置，迄今已建置及擁有34座電廠約12MW，且陸續建造中，可協助怡和國際(股)公司對太陽能設備租賃業務提供更多元的服務。

怡和國際秉持誠信、圓融、積極的精神，用保守、穩健的態度建立公正客觀的風格，引領員工精進發展，緊密結合客戶及供應商，共創三贏。

(工商 )