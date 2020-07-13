內資回頭+外資擴大買超，集中市場再取12200關。國際股市今日強勢演出，台股多頭士氣受提振，集中市場也強勢走高，由台積電(2330)再創354.5元新天價領軍，帶隊聯電(2303)、聯發科(2454)、國巨(2327)、鴻海(2317)、南亞科(2408)等權值軍團齊力上攻，加上盤中買單拉高金像電(2368)、旺宏(2337)、敦泰(3545)等，輔以紡織類股挾防疫+績優題材多檔漲停，以及台幣飆升持續點火資產股等，拉抬大盤指數最高攻抵12216.24點，惟股王大立光(3008)受營運利空牽制壓低收黑，另生醫漲多回檔。

終場集中市場收12211.56點，漲137.88點，總成交值縮減至2092.53億元，但仍連續第7個交易日保持在2千億元之上，而指數離歷史最高點12682.41點尚相差470.85點。

盤面上，台積電今天收在最高點354.5元，再創歷史新高價，市值突破9.19兆元，同步創高，台積電16日將舉行線上法說會，法人看好Q3、Q4展望，高盛證更將目標價升上415元，「4」字頭重現江湖。南亞科法說釋出對後市持正面看法利多，今交投火熱，衝出四萬餘張成交量，股價收62.7元、漲幅5.2%。紡織族群受惠口罩熔噴布和隔離衣等挹注業績，包括聚隆(1466)、南緯(1467)、如興(4414)、弘裕(1474)和南紡(1440)等股價均在盤中亮燈漲停，表現搶眼。

分析師表示，台股資金行情7月上旬持續發酵，指數一舉創下12268點近年波段新高後，領漲指標的生技、半導體等族群累積漲幅可觀，導致震盪劇烈，加上大盤中期均線乖離率擴大，日KD、周KD等指標高檔過熱修正壓力漸增，個股後續波動將加大。

今日外資連續第二日買超，並擴大買超至43.7752億元，投信轉買超4.4719億元，自營商轉買超20.6964億元，三大法人聯手買超68.94億元。上周外資買超128.12億元，投信賣超31.46億元，自營商買超98.15億元，三大法人買超194.81億元。7月以來外資累計買超343.64億元，今年來累計賣超5785.71億元。

法人指出，6月「散戶有效交易人數」達126萬人次、逼近歷史高峰的130～140萬人次，為台股量能一大支柱，惟隨指數來到高檔，選股上以具業績撐腰者為先，需慎防個股突然拉回。分析師亦提醒，投資人應抱持謹慎態度，分辨題材類股真實性，可留意法人籌碼方向，尋找可靠投資標的，宜避開均線乖離過大、轉機利多題材已充分發揮的前波漲多股，轉而著墨營收績優股。

(時報資訊)