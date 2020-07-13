台股僅一日回檔，立馬再走高，今日收漲137點，站上12200點關卡，其他電子類股題材豐富，領跑電子族群，成為電子類股中漲幅第一。同開(3018)、科風(3043)漲勢凌人登上漲停板，云辰(2390)早盤也在漲停之列，只是短線過熱加上6月營收年減一成，市場主張資金落袋為安，股價由漲停變成收跌6%，動盪激烈令人結舌。和椿(6215)、漢唐(2404)大漲6%以上，表現吸睛；權值股鴻海(2317)、可成(2474)漲幅突破3%，皆為今日類股攻高的大功臣。

同開甫公布6月營收，因機電工程業績挹注，改寫近五年單月營收同期新高，6月合併營收為1.74億元，月增20.25％、年增126.96％；前6月合併營收8.10億元，年增48.84％。看好業績表現，上週五台股大跌之際，同開不受影響，量增價揚拉漲突破20元，今日繼續多頭格局直攻漲停板，雖然一度打開卻立刻吸引買盤接走，搶手程度不容小覷。無塵室廠漢唐(2404)受惠半導體大廠擴產，在客戶工程款大舉認列下，6月營收衝上44.64億元新高，月增近8成、年增102.34%，並拉高第二季營收創單季新高、上半年營收168.41億元同締新高紀錄，業績利多才是王道，股價受激勵開高走高，盤中最高224.5元，快速完成填息目標。可成第二季業績因受惠遠距商機帶動筆電需求以及iPhone SE2熱銷，Q2營收季增近28%、年增40.2%，來到225.38億元，並同時看好下半年營收還會逐季成長；為此股價回檔幅度有限，上週五來到月線附近有守，今早跟隨大盤翻揚來到235元，收高約4%，逼近前高237.5元，未來若搭配量能增溫，有望再寫高點。

鴻海近來獲外資抬愛，上週五逆勢加碼近6800張，股價目前停留在85元附近震盪，鴻海近來消息面好熱鬧，據路透社報導，鴻海計劃在印度南部成立蘋果手機組裝廠，估計耗資10億美元。此外，陸媒體報導，鴻海集團旗下位於山西太原的富士康精密電子，進行轉移增加8條生產線作業，估全部到位後，太原富士康手機日產能將達6萬支。近來外資積極買超，股價於84元有撐，今早來到86.7元，力拚回補1月份的向下跳空缺口。

熱錢持續匯入，今日台灣股匯雙漲，上週五的一日修正後多方繼續馳騁，權王台積電(2330)再刷新天價，鴻海也收紅，鴻海回到主攻位置，搭配盤面上多檔題材股接連上攻，其他類股今日走勢吸睛，同開、科風漲停，漢唐填息，可成大漲3%，個個有看頭。

(時報資訊)