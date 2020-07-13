在尋覓好片嗎？由湯姆漢克斯（Tom Hanks）主演及編劇的電影《怒海戰艦》(Grayhound)，以及J.J. Abrams、Sara Bareilles 與 Jessie Nelson 這個屢獲殊榮的團隊製作的《逐夢之聲》（Little Voice）的影集，都在Apple TV+播出了！等候好片已久的你不能錯過啊。

Apple TV+新電影：《怒海戰艦》(Grayhound)

在《怒海戰艦》中，Tom Hanks 飾演一位資深海軍老兵，他首次擔任艦長的任務是在第二次世界大戰期間，保護乘載數千名士兵和急需補給品的 37 艘艦隊成功橫渡詭譎莫測的大西洋。在五天毫無空軍支援掩護下，這位艦長和其三支護衛艦的小部隊必須穿越人稱「黑坑」的海域，不但要與納粹 U 艇作戰，同時還要保護其寶貴的船艦與士兵。

《怒海戰艦》一片的靈感來自大西洋戰役，該戰役發生在美國與英國及同盟國軍隊結盟的最初幾個月。Stephen Graham、Rob Morgan、Elisabeth Shue 與 Tom Hanks 領銜主演。《怒海戰艦》由 Tom Hanks 編劇、Aaron Schneider 執導，並由 Gary Goetzman 製作。Apple TV+ 的訂戶能以 Dolby Vision 和 Dolby Atmos 欣賞《怒海戰艦》，透過精彩影像質量和如臨其境的環繞音效，為欣賞電影帶來嶄新感受。

Apple TV+ 原創影集《逐夢之聲》上架。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

Apple TV+新影集：《逐夢之聲》（Little Voice）

《逐夢之聲》是向紐約多元音樂風氣致敬的一紙情書，是由 J.J. Abrams、Sara Bareilles 和 Jessie Nelson 組成的獲獎團隊創作出的清新浪漫故事。演員陣容包括 Brittany O’Grady、Sean Teale、Colton Ryan、Shalini Bathina、Kevin Valdez、Phillip Johnson Richardson 以及 Chuck Cooper。該劇講述一位才華洋溢的表演者 Bess King (O'Grady 飾演)，她在努力實現自己夢想的同時，還要面對打擊受挫、浪漫愛情，以及複雜的家庭問題。由獲得葛萊美獎和東尼獎提名者 Sara Bareilles 創作的原創音樂，這是一個找出自己真實聲音，以及有勇氣使用這個聲音的故事。

除此之外，由 Gotham Chopra 執導的《王者之路》，無劇本短篇影集，講述世界上最偉大的運動員未曾公開的故事。第一季以七集迷你劇的形式展開，每集深入探討影響運動員職業生涯的關鍵時刻，近期也在Apple TV+上架。

Apple TV+ 於超過 100 個國家或地區提供，並可於 iPhone、iPad、Apple TV、iPod touch、Mac、指定的 Samsung 和 LG 智能電視以及 Amazon Fire TV 及 Roku 裝置上的 Apple TV app，或在 tv.apple.com/tw 網上收看。Apple TV+ 開放 7 天免費體驗，之後則需要以月費、年費的方式訂閱才能收看。

(科技)