台中市政府統一挖補政策，造成目前如自來水、瓦斯管、電信管、台電等，路面修補費用金額過高造成民怨，市議員陳清龍、李麗華13日為民請命，建請市府應降低統一挖補費用，體恤台中市民的民生需求。中市建設局強調，依照管線單位設計長度及工項，核實計收「管溝挖掘及回填費」及「路修費」。

陳清龍說，目前管線單位有路面挖補需要時，必須向台中市政府建設局的管線管理科提出申請，管線管理科審查核可後，依據申請單位需求，派工給工程承包商，由承包商負責開挖、回填、路面鋪築等；最後由管線管理科付款給工程承包商，並向管線單位收費。

李麗華指出，現今因統一挖補的金額過高引發許多民怨，市府應提出相關的應對政策，降低統一挖補費用，體恤市民相關的基本用電用水需求。

建設局表示，市民於統一挖補區申請自來水、瓦斯、電力、電信接管，應先向管線單位申請，由管線單位依程序受理及收費後，向建設局申請挖掘並納入統一挖補施作；該局受理申請後，依照管線單位設計長度及工項，依實作數量結算。

建設局強調，部分管線單位向民眾收取費用，高於建設局向管線單位收取代辦費用等情形，該局已邀集管線單位研議釐清收費細節，訂定合理收費標準，要求管線單位確實依實際竣工結算金額，向民眾多退少補。

(中時 )