高雄蔡姓男子因不滿汪姓計程車司機，長期騷擾及恐嚇他女兒，他念及女兒安危竟持刀殺死對方；一審認為情可憫恕減刑後輕判6年半，二審認定他另符合自首要件2次減刑輕判6年2月，最高法院認為量刑錯誤，罕見撤銷原判決、自為改判4年，全案定讞。

汪男對時常搭乘其計程車之蔡男女兒產生好感，2015年開始追求她，經她婉拒後仍持續示好，後因蔡女堅不願意見面及聯絡，汪男竟失去理智開始騷擾行為，或不斷撥打蔡女電話並傳送恐嚇、辱罵內容之簡訊，或頻繁駕駛計程車到她與父親同住的地方附近徘徊。

2017年3月30日凌晨5點汪男又開計程車到蔡的住家附近入口處停留，蔡要求汪離開雙方發生激烈爭吵，汪恫稱「如蔡女亂交男朋友就要讓她死」；蔡男不堪遭汪長期騷擾，返回住處取出水果刀朝坐在駕駛座上汪的胸部、腹部猛刺，汪男大量血胸休克死亡。

高雄地方法院考量蔡男身為單親爸爸，對家庭照顧更克盡其責，獨自撫養3名子女長大，並非慣用暴力及喜好逞兇鬥狠之人，犯下殺人案實因不堪汪姓被害人長期騷擾、恐嚇行為，犯罪情狀顯可憫恕，減刑後判決6年6月徒刑。

(中時電子報)