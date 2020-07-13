立法院本週開始處理監察院人事同意權案，而國民黨、民進黨立委則是分別都號召場外動員，而今天是炎熱的高溫天氣，民進黨立委高嘉瑜則是在臉書分享自己的「議場排班必備」3項小物，其中一項正是立委賴品妤穿「中空洋裝」的清涼照，照片曝光後，立刻掀起網友熱議，因為其實過去賴品妤出席活動時，多穿著外套現身。

高嘉瑜今在議場排班。(取自高嘉瑜臉書)

高嘉瑜今天中午在臉書貼文寫下，飆高溫正中午，議場排班必備，分別是雞腿便當、水冷扇、中空裝賴品妤，然而，「中空賴品妤」照片則是最受到網友熱烈討論，因為其實過去賴品妤出席活動時，多穿著外套現身，像是昨和行政院長蘇貞昌一起到新北市金山區視察衝浪基地時，即使是豔陽天，依然穿黑色襯衫搭配灰色外套，而她在先前的立院抗議活動中，也是穿著外套現身。

很多人看到照片後都大讚賴品妤「陽光美少女，很甜美可愛的模樣」、「整個就是一女當關，萬夫莫敵」、「這衣服看起來腰超瘦」、「正翻了！」，還有人誇讚「還以為是曾沛慈」。另外，也有眼尖網友發現，其實今天的中空裝不是賴品妤第一次穿，在今年5月29日時，她就曾在臉書曬出美照，只不過，她當時還有穿著一件長版西裝外套，因此未露出纖細身材。

不過，也有網友逗趣地說，「對不起，只有我聯想到北車大廳嗎！？」更附上後製P上微笑的表情，瞬間成為另一個焦點。

然而，立法院本週開始處理監察院人事同意權案，為防止突發狀況，立院周邊圍起拒馬，防止衝突發生，而國民黨立法院黨團今天也批，這像在戒嚴；對此，立法院秘書長林志嘉表示，這不是戒嚴，，而是在非常時期下，是為確保議事順利，目前這種狀態請大家諒解，這也是不得已的。

(中時電子報)