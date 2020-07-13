根據中央氣象局觀測，台北測站今天中午11時59分氣溫達到攝氏38.9度，創下歷年7月最高溫紀錄，連帶用電量也創歷年最高。

根據台電網站顯示，在下午用電一度達到3747萬瓩，刷新去年7月17日創下3738.3萬瓩的歷史用電紀錄。

(工商 )