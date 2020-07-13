A股三大指數13日集體走強，午盤後持續走高。終場滬指站穩3,400點之上，收在3,443.29點，上漲59.97點，漲幅1.77％。深成指上漲477.9點，收在14,149.14點，漲幅3.5％。創業板指上漲110.97點，收在2,889.43點，漲幅3.99％。兩市成交額連續6天突破人民幣（下同）1.5兆元，農業類股掀起漲停潮，超過200檔個股漲停。北向資金13日淨流入近100億元。

A股持續發力上揚，多家機構也先後公布最新分析。金融界報導，中信證券認為，短期增量資金仍有流入慣性，但存量資金流出壓力也將突增。7月中下旬多重擾動因素再現，需密切把握市場節奏。預計短期補漲接近尾聲，市場將重回結構分化的均衡狀態。

海通證券表示，借鑒歷史，牛市有三大特徵：市場進入雙輪驅動模式、指數和成交量迭創新高、主線不變＋牛市輪漲。下半年企業利潤增速將回升至兩位數，這輪牛市已經進入流動性＋基本面雙輪驅動的上漲階段。海通認為，市場趨勢向上，短期快速上漲後將回歸正常。

(工商 )