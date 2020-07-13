瘦子日前推出個人首張專輯《靈魂出竅OUTTA BODY》，新歌〈WAIT〉MV找來眾嘻哈好友入鏡，包含蛋堡、國蛋、StarrChen、Tipsy、大頭、TBOMB、LC、阿福、Peatle、林士傑、Jayroll、Lil Yang、媽寶王、Square Kid、Lazy Finga、立煒、給宏、鄭喬鴻（BMX）、陳恩佐，MV前半段大玩一鏡到底，排走位重複拍攝了十幾次才完成，光拍攝前半段的一鏡到底就耗時逾7小時，跟國蛋的一幕更是因為走位時間跟煙霧的配合要剛剛好十分不容易，一再重來了十幾次，最後成功了連瘦子都忍不住驚呼。

瘦子整張專輯裡充滿著擬人敘事與一體兩面的各種思維衝突， 〈WAIT〉作為整張專輯最後完成的曲目也是唯一的首純饒舌歌，開頭聖光充滿的 gospel 銜接上飽滿的饒舌，用上帝視角俯瞰音樂圈，霸氣的另一面藏著瘦子因為年歲而發展出的前輩柔情，當自己已經成為音樂圈、饒舌界一塊不可取代的招牌時，也希望自己能為後輩撐腰，給年輕小伙子帶來更多正面的影響。

近期曝光度水漲船高的他，不但攻佔各大雜誌封面，連各家高級名牌都搶邀合作，瘦子手上目前擁有三個代言，人氣、銷售都長紅！此外，盲購7000多張、合計48箱的黑膠唱片，日前送到他所屬的本色音樂讓他簽名，平均一箱10分鐘簽完的他，要簽480分鐘才能全部簽完，但近日宣傳期通告幾乎每天從早忙到晚的他，只能趁中間的通告空檔簽名，瘦子特地在他新開設的個人的line官方帳號發文，請大家再等他一下。

瘦子新專輯甫發行即攻佔各榜冠軍。（本色提供）

瘦子新專輯甫發行即攻佔各榜冠軍。（本色提供）

(中時 )