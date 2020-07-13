嘉義大學動物科學系與農業科技研究所，結合民間力量，將以往牛隻吃太多就會澎風、拉肚子的甘藷加入益生菌，變成青貯料，有助提升肉牛品質。（呂妍庭攝）

嘉義大學動物科學系與農業科技研究所，結合民間力量，將以往牛隻吃太多就會澎風、拉肚子的甘藷加入益生菌，變成青貯料，有助提升肉牛品質。（呂妍庭攝）

嘉大副校長朱紀實、農科院長陳建斌代表，簽署授權益生菌甘藷青貯料製程技術予金翔生物科技股分有限公司。（呂妍庭攝）

吃益生菌甘藷青貯料的肉牛生長效果佳。（嘉義大學提供／呂妍庭嘉義傳真）

成果發表會現場，業者現煎吃益生菌甘藷青貯料長大的牛排給大家品嘗。（嘉義大學提供／呂妍庭嘉義傳真）

參與來賓試吃吃益生菌甘藷青貯料長大的清燙牛肉。（呂妍庭攝）

嘉義大學動物科學系與農業科技研究所，結合民間力量，將以往牛隻吃太多就會澎風、拉肚子的甘藷加入益生菌，變成青貯料取代一定比例的飼料玉米，經過2年多研究實驗，發現吃台灣地瓜長大的「憨吉牛」不但沒有腸胃適應不良問題，生長效果也優於普通飼料，連肉質、油花水準也提高，產官學合作成果一旦擴大應用，可望降低國內畜牧業對國外進口玉米的依賴性。

今13日上午在嘉大蘭潭校區國際會議廳，聯合舉辦「益生菌甘藷青貯料製程技術授權暨成果發表」，由嘉大副校長朱紀實、農科院長陳建斌代表，簽署授權益生菌甘藷青貯料製程技術予金翔生物科技股分有限公司，現場更邀請許多畜牧者業到場參與、觀摩。

嘉大畜產博士吳建平表示，動物生甘藷吃多了澎風、拉肚子，而此項技術是藉由益生菌把甘藷中對動物腸胃不好的成分分解掉，轉換成有益物質，替代飼料玉米20％的比例，如此一來不但解決甘藷下腳料無處可去的現況，也能減輕對進口玉米的依賴，養殖戶的成本更因此降低到10到20％。

吳建平說，團隊已研究了2年，發現吃益生菌甘藷青貯料的肉牛生長效果佳，肉質會變嫩，牛肉油花表現還能達到Choice級以上，部分甚至達到Prime級，今嘉大正式簽署製程技術轉移給金翔生物科技公司，並進一步透露，未來希望把益生菌甘藷青貯料的範圍擴大的養豬或養雞業。

與嘉大合作的瓜瓜園企業總經理邱裕翔表示，他們一年淘汰的甘藷就多達3、4000噸，為了處理這些下腳料花了很多精力，也曾尋求各產業的幫忙，但去化的數量都很有限，現在拿來做益生菌甘藷青貯料，不但不符規格的甘藷有去處，也達到農業循環的經濟目標。

(中時 )