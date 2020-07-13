現在小孩過生日都會帶點心到班上請同學吃，成為媽媽的面子之爭！一名女網友分享了女兒生日請全班吃好市多超好吃的ANGIES爆米花，經過分裝、貼上貼紙後變得超高級，完全看不出是花179元買的，讓原PO大讚CP值超高「我開一包裝了19杯還有剩，這次只花了我179+杯子的錢」，面子裡子都贏了。

(翻攝自 臉書「COSTCO好市多 消費經驗分享區」)

原PO在臉書「COSTCO好市多 消費經驗分享區」表示，今天是她女兒生日，為了讓女兒帶點心到學校分享，昨天特地跑了一趟好市多，買了這款特價爆米花回家分裝讓女兒帶去學校，「因為怕不夠就決定買兩包，想不到我開一包裝了19杯爆米花還有剩」，表示之前買別家爆米花分裝花了好幾百塊，「這次只花了我179+蝦皮杯子的錢(50個杯子175元)」，算上杯子全部花費才3百多。

從照片可以看到，原PO將爆米花裝在透明杯子裡，上面貼個可愛的貼紙，高級感十足，讓網友們驚呼，「一分裝cp值炸出來！」、「包裝整個加分」、「感覺很貴」、「這樣看起來更好吃了怎麼回事」、還有人直誇「聰明欸，這樣好省不然荷包會哭」、「必須推，學到一招了！」，「這個有毒...吃了停不下來」。

經過分裝後，爆米花變得超有質感。(翻攝自 臉書「COSTCO好市多 消費經驗分享區」)

有網友表示，好聰明 我還特意買這種......下次學起來。(翻攝自臉書「COSTCO好市多 消費經驗分享區」)

(中時電子報)