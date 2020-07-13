29歲黃姓男子供毒抵坐檯費，林姓女子在摩鐵失去生命跡象。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

32歲林姓傳播妹應29歲黃姓男子之邀到桃園區一間摩鐵狂歡，卻疑似用毒過量，黃男發現時林女已失去生命跡象、倒臥房內樓梯間，送醫途中雖一度恢復呼吸心跳，但搶救2天仍宣告不治，警方在房內查獲K毒和毒品咖啡包殘渣，黃男也坦承供毒折抵檯費，檢警將解剖釐清死因，黃男則被依毒品罪嫌送辦。

檢警調查，黃男約林姓傳播妹到摩鐵開毒趴，約好1200元折抵1小時坐檯費，2人一路狂歡，中間一度結伴外出購物用餐，又返回房間繼續開趴，孰料6日晚間林女突然身體不適、倒臥房內樓梯間，黃男發現時已失去呼吸心跳，緊急報警，林女急救中一度恢復生命跡象，送到敏盛醫院加護病房觀察，但搶救2天仍宣告不治。

警方在案發前曾接獲報案，稱有妙齡女在摩鐵轉角處路倒，但到現場報案的路人稱有男子將她扶進摩鐵，女子癱軟不適，警方懷疑兩案相關，調閱監視器確認就是林女，並在房內查獲K他命殘渣以及3包毒品咖啡包袋，黃男見紙包不住火，才坦承提供毒品，也確實有扶林女回房間，孰料不久林女就昏倒失去意識。

檢警不排除林女是用毒過量送命，已會同法醫相驗完畢，將解剖釐清確切死因，黃男也被驗出有毒品反應，被依毒品罪嫌送辦。

(中時 )