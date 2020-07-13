自新冠肺炎疫情爆發以來，國內房市所受到的傷害並不如2003年SARS流行期間來的嚴重，由買賣移轉棟數來觀察，本次肺炎疫情僅在4、5月間對房市的造成負面影響，6月份起，不動產交易量便開始回升。中信房屋總經理張世宗認為，目前利率處於低檔，市場資金充沛，房市通過了這波疫情所帶來的風險壓力測試，不動產開發商將會把握下半年推案機會，預估今年整體房市將會比去年呈現「價穩、量微增」格局。

張世宗分析，今年房價之所以能夠走穩、不易下修，主要為政府考量國際經濟情勢而降息，造就了國內超低的房貸利率，再加上資金條件充沛，因而抵銷了疫情對房價所帶來的影響。交易量的部分，由六都建物買賣移轉累計棟數觀察，4～5月間肺炎疫情對房市交易造成衝擊、侵蝕第1季交易佳績，因此整體上半年交易較去年略減2.1%。六都中以高雄市表現最差，係因去年選後房市升溫、拉高今年比較基期所致，而表現最為突出的則是桃園市，主要受惠於桃園區、中壢區、八德區三大熱區的推升。

綜觀上半年房地產變化，4月中旬過後疫情緊張氛圍已逐步趨緩，5月份更隨著本土案例不斷「加零」，民眾生活亦漸恢復正常，6月份開啟解封模式之後，不單是民眾看屋與交易的意願大增，同時也給予不動產開發商推案的信心。房地產這波遞延性的回流買盤，建構在部分投資性的置產需求，交易動能相對於多數消費型產業來的穩定，再加上國內利率環境創下新低，並有後疫情時代的經濟刺激措施造就資金利多，因而促使長期自用買方願意選擇入市，房市交易動能得以推升。

2020年H1六都建物買賣移轉變化

張世宗認為，房市通過了這波疫情所帶來的風險壓力測試，也彰顯出房地產抵禦價量變動、具有自住兼資產保值的效益，下半年疫情如能逐漸消彌，則先前較為保守觀望的買盤將會於持續回流入市，甚至具有地段優勢與產品稀有性的高總價產品也有機會再次嶄露頭角。

不過，通過短期的考驗，還是得留意諸如國際金融變動、經濟穩定與台灣在地緣政治上的風險，房地產發展不宜過度樂觀。張世宗表示，目前包括股市在內的國際金融趨勢，大都以資金堆砌出來的榮景，在實質基本面體質尚未復元的前提下，整體經濟發展仍有隱憂。

由於整體經濟環境牽動房地產的投資、生產、交易與使用等面向，國內房地產市場又屬於較為封閉的市場，內需佔整體交易份額甚大，因此如果經濟基礎無法站穩，那麼房地產還是有可能陷入盤整的疑慮，初估今年整體交易量將比去年成長3～5%，後續變動仍須持續觀察。

(中時電子報)