美國日前以涉及重大人權侵犯為由，宣布對4名侵犯新疆少數民族的大陸官員祭出制裁，大陸今（13）日祭出反制措施，宣布對包括共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）在內等3名國會議員及1名官員祭出制裁。

綜合路透社、香港東網、俄羅斯衛星通訊社報導，大陸外交部發言人華春瑩今日下午在記者會上宣布，即日起對美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC），以及美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）、共和黨籍參議員盧比歐、克魯茲（Ted Cruz）以眾議員史密斯（Chris Smith）祭出制裁。

美國9日以涉及重大人權侵犯為由，宣布對一間大陸政府機構及4名現任或前任政府官員進行制裁，當中包括現任新疆黨委書記陳全國、前新疆政法委書記朱海侖、新疆公安廳廳長王明山及前新疆公安廳黨委書記霍留軍等人。

華春瑩表示，美方制裁大陸官員的行徑「嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重損害中美關係，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。」她重申，「新疆事務純屬中國內政，美方沒有權力、沒有資格橫加干涉。中國政府捍衛國家主權安全發展利益的決心堅定不移，打擊暴恐勢力、分裂勢力、宗教極端勢力的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉新疆事物和中國內政的決心堅定不移。」

她敦促華府立即撤銷相關制裁措施，否則「中方將根據形勢發展作出進一步反應」。

人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）近期發布報告，指控北京虐待新疆地區1,300萬名突厥裔穆斯林，包含維吾爾人及哈薩克族人，北京隨後否認指控。美國國會今年5月通過《2020年維吾爾人權政策法案》，美國總統川普隨後於6月中旬簽署成法，該法案授權美國針對在新疆從事違反人權行為的大陸官員祭出制裁。

(中時電子報)