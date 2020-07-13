來自地球的「宇宙艦隊」即將「入侵」火星。美陸阿三國無人宇宙飛船本周起將陸續直奔紅色星球。

據美聯社報導，從這周起美國、大陸、和阿拉伯大公國三國將陸續派遣無人宇宙飛行器前往火星執行任務。這三次任務都將企圖在火星上尋找微生物以及為以後宇航員任務探路。三國發射任務都希望趕在7月17日至8月5日間的每逢26個月才有的發射窗口内發射。

美國預計7月30日將派遣「Perseverance」號探測車前往火星採集石頭樣本，以後將帶回地球進行分析。科學家希望通過這些石頭樣本瞭解火星數十億年前有水源時的面貌，以便調查火星上是否曾經有生命。

阿拉伯大公國和大陸也將與美國發射同時派遣自己的飛船前往火星。阿拉伯大公國將從日本發射「Amal」希望號軌道飛行器，成爲阿拉伯世界的第一次星際任務。阿拉伯大公國的任務將會探測火星的大氣層以及氣候，試圖尋找古代大氣與現今火星氣層的聯係。

大陸將預計7月23日繼阿拉伯大公國之後派遣自己的飛船，登陸自己的火星探測車。美聯社指出大陸官方沒有透露更多信息。

目前火星表面上NASA有InSight和Curiosity兩台探測車。火星軌道中有美國、歐洲和印度共6艘飛行器。

(中時電子報)