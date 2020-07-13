上週陸股以旱地拔蔥、近乎90度角的方式上攻，帶動周遭新興亞股紛紛聞歌起舞，新興亞洲股市整體漲幅約為3.56%。台股上周五雖開高走低，但今天收漲137點，短期站穩12000點關口，股價淨值比達1.9倍，創近年新高，但從外資流向來看，7月以來，台股為新興亞股中，唯一連6周吸引外資資金流入的市場，顯然外資仍對台股展望仍具信心。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，美國疫情重新點火，但疫情於美國的死亡數持續下降，顯見美國醫療體系對於應付病毒已累積一番心得。值得注意的是，美國疫情升溫，但美國國內對口罩的態度也呈現180度轉變，尤其11日，川普終於首次在公開場合戴上口罩。如果連「硬漢」川普都出現髮夾彎，可想見美國雖然疫情續燒，但對於防疫態度已徹底轉變。且，投資人或許不需要對疫情發展太過悲觀。

周俊宏指出，從美股走勢來看，顯然市場對於疫情的關注越來越少，但這不代表疫情對現實生活的影響也隨著減弱。居家工作的趨勢越來越向下紮根，不僅哈佛、麻省理工等全面實施遠距上課。在華爾街，今年被譽為「虛擬實習元年」，包含高盛、花旗等華爾街見習生，一律在網路上參與實習，上課內容也不同以往，他們將被教導「遠距工作的技巧」。

周俊宏認為，疫情對實體生活掀起的革命仍在繼續，從近期腳踏車產業供不應求即可略知一二。由於歐美各國對購買腳踏車提供補助，強化鋪設腳踏車道等基礎建設，致使歐美經銷商「報復性拉貨」，產業相關個股紛紛創下波段新高。既然疫情在疫苗出來前，暫時難以根絕，鼓勵民眾騎自行車的風潮將持續，後市具表現空間。

周俊宏強調，本周為美股超級財報周，台股亦有重量級法說會即將登場，台股仍將維持高檔震盪，如財報、法說會皆釋出正面訊號，則拉回即買點。建議投資人鎖定長期趨勢布局。目前仍相對看好：高速傳輸、居家工作、MINI-LED與解封概念像是腳踏車、觀光等。

(時報資訊)