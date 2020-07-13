與瑞德西韋（remdesivir）相關的利多消息，緩解了投資人對美國新冠肺炎確診數不斷飆升的擔憂，上周五華爾街股市勁揚，受此激勵，周一日經225指數站上1個月收盤新高。

周一日經225指數收盤大漲2.22%，為22,784.74點，創下6月10日來新高。中國汽車產業數據報喜，汽車股應聲走高，亦為日經指數帶來提振。

東證一部指數大漲2.46%，收在1573.02點。高度周期型的礦業、鋼鐵與航空股表現最佳，分別收漲5.45%、4.81%與4.51%。

上周五美股三大指數全面收高，那斯達克為7個交易日內第6度創下收盤新高，因生技藥廠吉利德科學（Gilead Sciences）宣布瑞德西韋（Remdesivir）可顯著降低新冠狀病毒重症患者的死亡風險，但該公司也表示還需嚴謹的臨床實驗予以證實。

上海股市走高也為日股帶來上漲動能，在獲利改善的樂觀預期下，中國以科技股為主的創業板指數創下逾4年半來新高。不過在日本即將公布東京的最新確診數據前，投資人的樂觀氣氛略為受抑。

6月中國汽車市場較去年同期成長11.6%，為連續第3個月強勁增長，受此激勵，馬自達飆升8.76%，三菱汽車與本田汽車分別收漲 6.2%與5.94%。

(時報資訊)