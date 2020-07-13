光華商場店家13日在記者會現場展示中華電信上網，幾乎完全跑不動，抱怨此情形已逾10天，中華電信置若罔聞。（張穎齊攝）

中華電信在光華商場的上網通訊品質不佳，已超過10天，引起商家抱怨連連，北市議員徐立信（中）13日接獲陳情開記者會，痛批中華電信只顧收錢、沒有服務。（張穎齊攝）

中華電信在光華商場的上網通訊品質不佳，已超過10天，令商家叫苦連天。（張穎齊攝）

中華電信是全台最大戶之一的電信業，號稱連玉山也有訊號，怎料位在首都、販售大量通訊產品的光華商場，竟傳出已斷訊逾10天，惹得4、500家使用中華電信的業者及客戶叫苦連天，北市議員徐立信痛批，多次打給客服申訴都無效，要求中華電信別只顧收錢而沒服務。

陳姓商家抱怨，中華電信通訊上網停滯的情形已10幾天，許多觀光客因不滿連不上LINE Pay、微信等行動電子支付，索性就離開不消費，導致生意受影響。劉姓商家指出，都聯繫不上中華電信高層及工程單位，客服也只說會去查，但仍未改善，大家只能自認倒楣。

「對得起台灣人民嗎？」徐立信痛批，中華電信是國內電信業龍頭霸主，豈料5G上網甫開台，光華商場就通訊上網當機，實在不可思議，上網上不了，客訴一周後只有通話稍微好點，但仍經常要冒著熱天、跑到800公尺外的戶外才能打電話，浪費電話錢，反觀亞太399吃到飽就能上網順暢如流，中華電信1399吃到飽卻0流速，不堪又離譜。

徐立信還說，市長柯文哲號稱打造數位智慧城市、力推電子支付，還曾親自認證中華電信的通訊品質，當初講得震天價響，豈料在販售許多3C科技產品的光華商場，竟連最基礎的網路連線都有問題，柯空喊口號，實質上卻破功，無法達成市民期待。

中華電信對此僅回應，會請同仁了解狀況。

(中時 )