劍湖山世界總經理王瑞堂（前右）、頑皮世界執行董事張維銘（前左）下午在劍湖山世界園區的「咕咕飛車」上完成簽約。（許素惠攝）

劍湖山世界總經理王瑞堂、頑皮世界執行董事張維銘下午在劍湖山世界園區的「咕咕飛車」上完成簽約，象徵兩園區的結盟，能刺激業績高飛。（許素惠攝）

為搶暑假及振興三倍券商機，雲林劍湖山世界與 台南頑皮世界結盟，聯合推出「遊山頑水雙世界」優惠案，提供遊客「一張票券、二遊世界、三倍幸福」的超高CP值「fun」心遊，開啟遊樂設施與超萌動物的旅遊新體驗。

劍湖山世界總經理王瑞堂、頑皮世界執行董事張維銘下午在劍湖山世界園區的「咕咕飛車」上完成簽約，大夥兒共乘飛車盤旋，象徵兩園區結盟後的業績也能高飛。

王瑞堂指出，劍湖山和頑皮世界屬性不同，相距只有1小時車程，具備觀光帶串聯優勢，跨區合作，搶攻旅遊商機，遊客買票不加價，就能在雙樂園感受水、陸樂園與動物園3種不同的遊樂體驗。

張維銘說，有人問劍湖山和頑皮世界有什麼關係，就是沒關係能能建立關係，攜手合作可以互補，頑皮世界是南台灣最大動物園，有2000多隻、300多種動物能與遊客近距離互動，是生態教育與學習尊重生命最佳的體驗區。

劍湖山世界加頑皮世界「遊山頑水雙世界」優惠方案，7月15日起到8月31日止，在劍湖山世界購買799元票券（1張劍湖山門票，1張頑皮世界互惠票），或至頑皮世界購買960元票券（2張頑皮世界門票，1張劍湖山互惠票），今年底前持互惠票可免費暢遊雙世界各1次。

(中時 )