挺小英有錢賺？蔡英文總統競選經費除被爆出給「選後就關」的凡工等多家公司外，根據監察院資料，還有一家姝姝文創拿到300多萬元的文宣經費，而這家公司的負責人周芷萱，正是去年民進黨總統初選時，發動網路募款登報「挺小英過初選」的活動發起人。

監察院日前揭露2020總統大選競選經費收支狀況，蔡英文競選總部除了日前被爆出有大筆經費支付給與文化總統正副祕書長林錦昌和李厚慶關係深厚的投石及幫推外，還有一家名不見經傳的凡工公司，拿到2700多萬幫蔡英文作文宣，選後隨即關門，被視為「御用公司」。

在蔡英文的文宣支出中，還有一家「姝姝文創」，從去年9月26日小英競辦就拿105總統選舉的賸餘款支付64萬元的文宣費，作社群行銷。

去年10月底到1月8日選舉前，短短兩個多月，蔡英文競選總又分四次各拿了63萬元，作包括行銷費、社群行銷費、新聞效益擴大計畫費用，前後5次總計拿了316萬元的宣傳經費。

經調查，姝姝文創主要業務為社群代操、策展等，包括各類社群經營、廣告投放、文案撰寫、影音製作，負責人為周芷萱。

去年民進黨總統黨內初選「蔡賴相爭」，當時賴清德支持者接連兩天在報紙刊登廣告，呼籲蔡英文總統應「知所進退」，隨後有自稱挺蔡英文連任的多位年輕人，以「挺小英過初選」為題，在網路上發起募資200萬元登廣告。

當時活動的發起人就是周芷萱，該活動在短短一天內，就有1710人響應，共收到271萬餘元，之後將募集款項在自由時報以及蘋果日報刊登全國頭版半版廣告，並於6月10日以及6月11日刊登。

周芷萱當時受訪時說，她與幾個年輕人們並沒有任何政黨色彩，也未擔任任何黨公職，只是希望能支持總統蔡英文連任，不過買廣告對年輕人來說還是很大的金額，因此在網路上發起募資行動。

從蔡競總之後多次給姝姝文創經費來看，如果該募款並非蔡競辦授意，就只能說小英「肥水不落外人田」，為答謝挺小英的恩情，蔡辦也讓他們有錢賺。

(中時 )