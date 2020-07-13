英國電信(BT Group)的首席執行官菲利普·詹森（Philip Jansen）表示，要是過快的禁用華為進入5G網路，可能會造成訊號網路不健全，敦促英國政府以5到7年的時間過渡。

路透社報導，英國首相強生（Boris Johnson）將於這星期決定，是否對華為施加更嚴格的限制，在此之前美國已經以國家安全與設備競爭為理由，希望西方能禁止華為參與5G建設，當然也施給加了英國巨大壓力。

強生並不是對華為一開始就採取禁止。在一月份時，強生無視川普的「建議」，同意給授予華為在5G網路工程中的有限角色，但是政治壓力以及冠狀病毒危機、香港紛爭事件，這些因素開始改變了倫敦的決策，從原本的同意華為加入，改成禁止。

不過，英國電信擔心這樣的政治決定，會影響到5G網路布局，詹森在接受BBC電台採訪時說：「如果想要完全排除華為，那麼理想的情況是花5到7年的時間，才有辦法。」

當被記者問及，如果不用那長的時間過渡，會帶來什麼風險時，詹森說：「2400萬英國電信用戶，可能面臨訊號不穩、中斷、速度慢等問題。

美國擔心主導5G的國家，將定義21世紀的地緣政治，因此對於中國大陸的技術極為防範，並表示華為是中國共產黨的代理商，不能被信任。

華為是全球最大的電信設備生產商，該公司表示，美國想打壓華為，是因為沒有一家美國公司能與他們競爭。

(中時電子報)