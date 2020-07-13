台積電被譽為「台股護國神山」，不過在3月新冠肺炎肆虐，全球股災一切不確定時，敢喊出「全押台積電」、「3～5年股價上500」，也真的是要有強心臟。一名網友3月底時秀出股票庫存截圖，表示自己押2500多萬身家、買91張台積電，並寫了一篇超過2500字的長文，說明280元的台積電是合理價。今天（7月13日）台積電收盤價為354.5，換算下來，該名網友大賺近700萬元，也讓眾多網友朝聖大喊「先知」、「時光膠囊」！

暱稱「pathless」的網友，3月26日在社群媒體《Mobile01》發表「強力買進台積電！3～5年後股價上500！」一文，他秀出自己的股票庫存截圖，表示這兩天買進91張台積電，總金額為2520.7萬元。

Pathless接著用超過2500字的長文，說明「歐硬台積電」的時機到了，「台積電現在280有夠貴？」、「這不是最便宜的跳水價，但絕對是合理的入場價～」，他表示這次進場不是做波段，會抱到GG上500為止，而且他預估在3～5年就會達標！

Pathless認為：「2008時GG的產業地位就是個黑手，連鴻海都不如。2015晶片門事件以後，GG的產業地位已經開始超越三星。2019高階製程爆發以後，GG的產業地位已經無人能擋！這個世界可以沒有宏達電，但是不可能沒有台積電。看清這個事實，你就會知道GG的股價只會越來越高，而不會像宏達電那樣只是曇花一現。」。

不過當時許多網友不認同，譏諷留言：「出貨文？？」、「散戶快來接啊！」、「沒有到達此目標，您要賠我價差嗎?」、「勇敢!!佩服!!富貴險中求，但是把這些資金買美股，相同的獲利，風險會非常低，全押在一間公司，風險真的太高了」。

不過時隔3個月，許多網友回顧這篇文章，忍不住讚嘆：「版主賺翻了 還翻好幾圈」、「現在回顧樓主的想法是對的～無限QE連老巴都是第一次見識到⋯」、「不同的眼界、不同的思考模式，導致了不同的結果，所以為什麼有人會有錢，為什麼有人會窮，其實樓主根本沒必要對牛彈琴，自己悶聲發大財就好，發這篇文是佛心來著，有慧根的人就知道要跟進了」、「雖然沒樓主賺這麼多但是也好幾年薪水，這樓真的是時光膠囊」、「如今事實也證明樓主在文中的許多看法是正確的。小弟也在290的時候跟進，真的要感謝樓主無私的分享」。

(中時電子報)