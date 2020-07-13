失蹤男郵局排領三倍券失望苦等警助返家。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市一名精神狀況不佳的47歲侯姓男子，13日上午前往平鎮區高雙郵局準備排領振興三倍券，沒想到記錯時間，失望的蹲在門外、巡邏員警經過察覺有異，一查之下，才知道侯男已被報為失蹤人口，趕緊通知家屬領回。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，家住龍潭區的侯姓男子，因日前在電視上看到振興三倍券已送抵平鎮區高雙郵局，誤會已開放領取，於是搭著公車獨自前往，沒想到抵達郵局，經郵局人員告知，才發現搞錯時間，侯男焦急的不知所措，直嚷讓的要在外面排隊領券。

恰巧宋屋派出所員警李仲修及蕭建昌巡邏經過，一眼就察覺到蹲在樹下的侯男神色有異，上前詢問才知道侯男是看了電視前來領振興三倍券，但因記錯時間才在外面等候，同時員警也發現侯男疑似精神狀況不佳，面對員警詢問，完全無法清楚表達，且侯男臉色發白，有些許中暑症狀，於是趕緊電召巡邏車將侯男送回駐地安置休息，並即時提供冷飲及食物供其止飢解渴。

警方見侯男狀況正常後，員警再利用人臉辨識系統，查出侯男的相關資料，順利聯繫上侯男的家人，侯男的弟弟趕到派出所見到哥哥平安無恙，當下鬆了一口氣頻向警方道謝，並向警方表示哥哥12日就已離家，家人也不知道侯男去向，遍尋不著後也有向龍潭警方報警協尋，還好警方及時發現並給予細心的協助，否則後果不堪設想。

(中時 )