全球晶圓代工龍頭台積電本周四(17)將召開法說會，預料是否向美國政府申請華為禁令出貨許可，下半年蘋果5G iPhone新機出貨狀況，以及先進製程研發進度，後市有望帶動相關供應鏈漲勢。台積電在2018年推出7奈米製程，一舉將競爭對手三星電子狠甩在後，2020年度資本支出150-160億美元預計不會下修，保持台積電研發動能。

2008年金融危機爆發後，台積電創辦人張忠謀於2009年回任執行長，同時決定在2010年資本支出提高至59億美元，擴大28奈米產能，這不僅奠定台積電在未來幾年高速成長的基礎，也讓台積電一躍成為全球晶圓代工龍頭，這段「張忠謀神話」背後所代表的，就是依靠穩定營業現金流，支撐著龐大資本支出。

據《日經新聞》報導，台積電從1987年創辦以來，每年都以穩定幅度提高資本支出，同時保持收支平衡，日本金融相關人士説表示，在波動劇烈半導體產業來說，要描繪出教科書般的收支圖非常困難。

就算跟同業比較起來，台積電也顯得與眾不同，以全球排名第4聯電來看，截至2016年12月，聯電連2年時間投資活動現金高於營業現金流，在此之後聯電減少了投資支出。至於全球第3的格羅方德（GlobalFoundries，格芯）由於並未上市，財務狀況不明，但從2018年8月宣布停止7奈米製程研發，就可以看出半導體產業沉重的研發費用，格芯也在此之後落後台積電與三星的競爭行列。

台積電從2013年維持每年1兆日圓(約2800億元新台幣)，其中大部分使用的研發資金來自於獲利投入，雖然2019年財年因半導體需求低迷，合併淨利降至3453億元新台幣、年減2%，但銷售淨利率達32%，仍維持高水準。

台積電背後擁有多年來合作的廠商，包括高通、AMD、Nvidia等無廠半導體廠商，相較於英特爾(Intel)、三星等IDM（垂直整合）半導體廠商，像是蘋果等廠商為了避免下單反而扶持了同業競爭力，台積電更容易在這個時代獲得青睞。

台積電所創造的附加價值，就算真的失去華為訂單，也可以靠其他客戶補足產能缺口。不過，三星雖在晶圓代工市場暫時落後，但憑藉著加強半導體製程研發，並依靠2019年4月發布「半導體願景2030」所提到強化IC設計的決心，並也在晶圓代工、記憶體產線大幅提高資本支出，台積電與三星之爭已然全面開打。

(中時電子報)