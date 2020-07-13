歷年熱銷商品超值優惠價圖檔。（中華郵政提供）

響應振興三倍券、協助刺激消費，達到加乘效果，中華郵政今日表示，自15日起，全台郵局同步販售「振興優惠2倍包」，有200元及500元2款限量超值商品組合，每款合計市價皆超過售價2倍，等於半價購買。

中華郵政表示，為回饋民眾，特與國內知名廠商聯合企劃，配合振興券使用期限及面額，於7月15日至12月31日止推出限量1萬5000組的200元「振興優惠2倍包」及5000組的500元「振興優惠2倍包」，商品多為獲官方認證之民生用品，售完為止。

根據中華郵政提供的商品資訊，500元的2倍包專區，組合商品有兩罐豬肉鬆原價690元、2公斤良質米原價800元等；200元的2倍包專區，組合商品有洗髮精、美顏皂、牙膏組，原價477元等。

除限量商品外，中華郵政亦邀請多家廠商共襄盛舉，配合振興券面額，推出超值優惠價為200元或500元之多款歷年熱銷商品。

(中時 )