受新冠肺炎疫情影響，民眾長時間佩戴口罩，臉部皮膚因摩擦、悶熱，再加上盛夏高溫，不少人因「口罩痘」求診。台南市立醫院家醫科醫師盧泰潤建議，保持社交距離下，可適度脫口罩休息，每30分鐘可脫下1分鐘，並養成正確保養習慣，才能避免「口罩痘」產生。

36歲的林小姐為百貨公司櫃台人員，上班有化妝習慣，自新冠肺炎疫情延燒後，公司要求上班時須佩戴口罩，長期下來，林小姐的兩頰、嘴唇周圍出現粉刺、青春痘，並自行網購抗痘藥皂，每日頻繁洗臉4至5次。不料，粉刺與青春痘不減反增，甚至有痘疤、膚色不均等症狀，求助醫院後，經口服抗生素1周，合併外用A酸塗抹3個月改善角質代謝，並調整保養方式，膚況大幅改善。

台南市立醫院家醫科醫師盧泰潤指出，長時間戴口罩會導致臉部摩擦悶熱，使毛孔阻塞、皮脂腺過度分泌形成粉刺，若粉刺遭痤瘡桿菌感染，就會形成青春痘。因此，要避免口罩痘，首先要減少摩擦悶熱，並於安全社交距離下，適度脫下口罩休息，例如每30分鐘脫下1分鐘。有化妝習慣者，也應避免油性或成分複雜的化妝品，厚度愈薄愈好。洗臉時，也不要摳抓青春痘，或以毛巾用力擦臉。

其次，也要避免過度清潔，使用中性或弱酸性洗面乳，每日洗臉2次，其餘時間可用清水或吸油面紙清潔。鹼性的皂類和物理性去角質產品都會加重發炎程度，不建議使用。清潔後也要適度保濕，使用成分單純的化妝水、乳液保養，避免黏膩產品導致毛孔阻塞。另外，防曬應以遮陽帽、陽傘為主，若膚況允許，可使用成分單純的水性防曬乳輔助。

醫師盧泰潤提醒，嘴唇周圍的青春痘，可能與含氟牙膏有關，2側鬢角或瀏海下的青春痘可能與髮蠟、潤髮乳、護髮油有關。飲食部分，應避免辛辣油炸食物、乳製品（脫脂牛乳、乳清蛋白、起司）、高升糖食物（含糖飲料、甜點、麵包、鳳梨、西瓜、荔枝）及巧克力。民眾如有口罩痘，應盡速就醫，並養成正確保養習慣，才是維持光滑肌膚的不二法門。

(中時 )